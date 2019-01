Inici de les activitats de la Fundació Crèdit Andorrà

La Fundació Crèdit Andorrà ha donat aquest dilluns el tret de sortida a una nova temporada d’activitats per a les persones majors de 60 anys. Els cursos i propostes que s’oferiran fins al mes de juny han tingut una “molt bona acollida”, tal com ha explicat el responsable de L’espai, Joan Casas, concretant que les inscripcions se situen al voltant de les 300, una xifra que variarà en funció de la participació que hi hagi en tallers o xerrades puntuals que es fan en aquest primer semestre de l’any.



La bona acollida de les propostes s’evidenciava en el fet que el curs de telèfon mòbil, que ha arrencat aquest dilluns, ho ha fet amb l’aula plena i fins i tot amb persones en llista d’espera. Tal com ha destacat Casas, els tallers d’informàtica i noves tecnologies continuen sent “el puntal”, però també hi ha molt d’interès per altres propostes.



En aquest primer semestre de l’any des de la Fundació Crèdit Andorrà s’ha intentat potenciar “la línia de l’envelliment saludable”, de tal manera que els assistents puguin rebre “consells que després puguin practicar a casa", com per exemple els relacionats amb la cura del son o de la pell.



Pel que fa a la informàtica i les noves tecnologies, Casas ha destacat que intenten donar resposta a la demanda dels usuaris per estar al dia de totes les noves aplicacions i dispositius. De fet, el resposanble de L'espai destaca que cada vegada és més habitual que les persones usuàries del centre demanin “més informació”, ja que són “molt actives” i vulguin estar al dia de tots els dispositius que tenen al seu abast. “Volen estar a l’última i nosaltres els hem d’oferir la possibilitat que ho puguin aprendre aquí”, conclou.