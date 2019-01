Barrière denuncia un criteri "injust" i "il·legal" per donar la llicència del casino a Jocs SA

La societat andorrana Lleure 3D i el grup Barrière van presentar el 27 de desembre una demanda a la justícia contra el Govern per reclamar la suspensió urgent de l'adjudicació de la llicència a Jocs SA. Ho va fer després d'esgotar la via administrativa. Aquesta demanda se suma a la presentada pels altre quatre aspirants, Casinos d’Àustria, Cirsa, Genting i Partouche, amb una postura jurídica similar. Lleure 3D ha informat aquest dilluns dels motius concrets per demanar aquesta suspensió. D'entre tots, destaca que, al seu parer, la proposta guanyadora "compleix el principal criteri d'exclusió que recull el plec de bases", i que és el de "no acreditar disponibilitat de terreny".

Així ho defensa l'advocat del grup, Anton Borrell, a través d'un comunicat. Genting va ser exclosa del concurs per aquest motiu i també ho hauria d'haver estat Jocs SA, perquè la persona que "pretenia donar una opció d'arrendament sobre el terreny no tenia la facultat jurídica de fer-ho". S'estaria acceptant, per tant, un criteri "injust" i "il·legal", assegura l'advocat.

A més, exposa que l'avantprojecte arquitectònic de Jocs SA és "irreal" perquè no compleix amb les normes urbanístiques de construcció i seguretat segons recollia el plec de bases. De fet, ha calgut modificar el pla d'urbanisme d'Andorra la Vella "per crear un marc legal en el qual tingués cabuda", recorda el lletrat.

Així mateix, des de Lleure 3D asseguren que l'edifici proposat pel grup andorrà és "irrealitzable" i que planteja un espai a una coberta que "no existeix", per manca d'edificació del solar veí. Tampoc és real, afegeixen, l'enllaç amb l'avinguda Meritxell.



Finalment, Borrell denuncia que Jocs SA no ha presentat l'acreditació de registre de marca per explotar el seu casino amb el nom Casino de les Valls, tal com demana el plec de bases.

Pel que fa a criteris més qualitatius, des de Lleure 3D consideren que Jocs SA no pot acreditar experiència en l'explotació de casinos, una experiència que sí que tenen els altres grups aspirants. Novomatic, que és el soci amb qui té contracte el grup andorrà, és un 'partner' tecnològic i "no de gestió global" del casino. "La prestació es limita al proveïment de màquines de joc i al suport respecte al seu funcionament".



"Reclamem a la justícia perquè Andorra necessita el millor casino possible i el CRAJ no l'ha designat", conclou l'advocat, afegint que "un projecte bo per a Andorra és un projecte que, sense cap mena de dubte, ha de ser legal".

Aquest divendres finalitza el termini perquè el Consell Andorrà Regulador del Joc (CRAJ) decidieixi si concedeix o no la llicència del casino a Jocs SA.