Dos detinguts a Soldeu per possessió de drogues

Arran d'un control rutinari, la policia ha detingut dos homes (un resident de 33 anys i un no resident de 32 anys) per possessió de drogues en un aparcament pròxim d'un local d'oci de Soldeu. El primer portava 0,9 grams de cocaïna i el segon 1,6 grams de cocaïna i 2,3 grams de marihuana. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 7 al 13 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (6).



En aquest darrer apartat, la policia ha detingut a Escaldes-Engordany un home resident de 26 anys, per un presumpte delicte de danys, injuries i resistència greu a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions. Els agents van ser requerits a l’exterior d’un local comercial, ja que els empleats de seguretat tenien un problema amb una persona que hauria causat danys a una de les portes d’accés. En ser qüestionat pels fets, el detingut hauria tingut una reacció desproporcionada envers els agents.



El cos d'ordre també ha detingut a Andorra la Vella un home resident de 28 anys, com a presumpte autor d’un delicte de lesions. Els agents van ser requerits en un aparcament públic per una baralla entre dues persones, perquè el detingut hauria agredit amb un got de vidre a l’altra part implicada.