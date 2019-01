El GAdA es pagarà tot aquest any

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, es va comprometre a liquidar completament el pagament del GAdA aquest any. Així ho va confirmar la presidenta del Sitca, Emi Matarrodona, que van remarcar que «per a nosaltres és una gran satisfacció» tenir aquest compromís. La decisió la va comunicar Marsol als representants del sindicat en la reunió que van mantenir ahir i en la qual els va exposar que la intenció és fer front als diners endarrerits amb dos pagaments. Tal com va es va avançar la setmana passada, en la trobada estava previst que les dues parts acordessin la manera de procedir pel que fa als pagaments endarrerits que s’hauran d’efectuar per complir la resolució del TS que desestimava el recurs que havia presentat la corporació. Amb tot, no va transcendir encara la xifra total que s’haurà d’abonar.



La qüestió sobre el pagament del GAdA el tractarà la majoria en junta de Govern i el Sitca té previst votar la proposta de la cònsol en una assemblea extraordinària.