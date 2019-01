Andorra la Vella tanca el 2018 amb 133 comerços nous

El Comú d’Andorra la Vella va informar ahir del balanç positiu en l’obertura de comerços durant l’any 2018. Entre el gener i el desembre es van registrar a la parròquia 322 obertures comercials i 209 tancaments, el que deixa un saldo positiu de 113 nous negocis. Amb tot, des de l’Associació de Comerciants del Centre Històric es va assenyalar la preocupació per la poca estabilitat dels comerços que s’obren, ja que la majoria tanquen poc temps després d’apujar la persiana.



Des de la corporació es va remarcar que la parròquia va tancar l’any amb 3.444 comerços oberts, un 3,3% més que el 2017. Unes dades que consideren que confirmen «la tendència de recuperació de l’economia».

Zones afavorides

Els carrers on més altes de negocis es van registrar i on el balanç entre altes i baixes és més positiu són l’avinguda Príncep Benlloch (amb 15 nous establiments), la carretera de la Comella (14 negocis nous) i el carrer Prat de la Creu (+12). En aquest sentit, la presidenta de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, Anna Riberaygua, va indicar que «estem satisfets per aquestes xifres i les valorem positivament», ja que justament Príncep Benlloch és la zona amb millors resultats, però tot i així no acaben d’estar convençuts que sigui un clar símptoma de la recuperació econòmica. «Potser sí, però a nosaltres ens preocupa la poca estabilitat dels negocis», va manifestar, afegint que «el nombre d’altes també va associat a moltes baixes». Segons Riberaygua aquest fet «demostra que hi ha rotació i poca estabilitat», i remarca que «per aconseguir realment una recuperació econòmica de tot el sector i del centre històric calen recursos perquè s’estabilitzi l’activitat comercial». La presidenta de l’ens va deixar clar que «si els negocis tanquen al cap d’un any o any i mig, no és símptoma de bona salut».

sectors

Per sectors d’activitat, des de la corporació es va remarcar l’augment de negocis de l’àmbit del comerç (43 noves obertures), els relacionats amb l’assessorament (30 nous establiments, dels quals 14 són de l’àmbit de l’arquitectura davant l’obligació establerta pel Govern el 2018 de donar-se d’alta al registre de comerç als professionals del sector), l’oci (+13) i l’hoteleria i la restauració (+9).



Si s’analitza la darrera dècada, s’observa que la primera meitat presentava un balanç negatiu, una tendència que va començar a capgirar-se tímidament a partir del sisè any (2013) i que s’ha consolidat fortament els darrers tres anys. Després de cinc anys consecutius en què les baixes comercials superaven les obertures de nous negocis (2008-2012), la tendència va començar a invertir-se el 2013 amb una tímida recuperació consolidada del 2016 en endavant. Així, el 2013 Andorra la Vella va sumar 55 nous establiments, l’any següent va créixer en 75 i el 2015, en 85. A partir del 2016, el percentatge de negocis nous va augmentar més d’un 55% fins als 132, el 2017 l’increment va ser de 127 comerços, mentre que el 2018 n’ha guanyat 133 de nous.