Diligències contra Endesa per pressumpte delicte ecològic

La Fiscalia de Medi Ambient de Madrid ha obert diligències contra la companyia Endesa per presumpte delicte ecològic al riu Flamisell, al Pallars Jussà, segons va poder saber ahir l’ACN. Aquesta investigació per part de la Fiscalia arriba pocs dies després que la CUP de la Vall Fosca denunciés que durant unes hores les elèctriques havien assecat pràcticament el riu en plena fresada de la truita. La formació ho va fer a través de les xarxes socials i posteriorment ho va trametre als Agents Rurals. Tanmateix, la companyia va negar cap responsabilitat amb aquest assecament.



La Fiscalia va fer saber directament a la CUP que obre les diligències per presumpte delicte ecològic «per incompliment de condicions de les concessions». La central de Capdella té un cabal ecològic fixat per concessió (de l’any 1911) de 1.000 litres per segon que aquesta central no deixa anar al riu com especifica la concessió. La formació anticapitalista va valorar positivament que la fiscalia hagi obert d’ofici diligències per esclarir la situació per tal que es determinin les responsabilitats penals que se’n puguin derivar i es rescabalin els danys fets durant tots aquests anys amb una sanció exemplar.



La CUP va explicar que quan hi ha alguna avaria o parada no programada en alguna de les centrals del riu Flamisell «el cabal queda interromput i pràcticament s’asseca el riu’», amb els grans danys que això provoca a la fauna i a la salut del riu. L’origen del problema, van assegurar, se situa a la central de Capdella que no deixa anar al riu el cabal acordat com especifica la concessió.

«Passivitat administrativa»

La qüestió, però, és que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) no recull aquesta condició de cabal mínim en el registre d’aigües. La CUP de la Vall Fosca afirma que tampoc ni l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ni el cos d’Agents Rurals exigeixen aquest cabal ecològic a la companyia. En canvi, sí que està establert a la concessió. La formació política va concloure que ara «el Flamisell és un riu mort» entre la central de Capdella i Molinos i que «pateix greus davallades del cabal» entre Molinos i Senterada «tot comprometent la viabilitat de les poblacions de truita del país que hi queden».



Endesa es desvincula

Amb relació a aquesta denúncia pública, Endesa va emetre ahir un comunicat en què nega que l’assecament del riu Flamisell sigui responsabilitat seva. La companyia elèctrica va argumentar que durant les darreres setmanes sempre ha mantingut en funcionament totes les hidroelèctriques que té a la vall, per evitar que les canonades es congelessin, per la qual cosa no veu factible que se li pugui atribuir aquesta manca de cabal.



Endesa també va recordar que no és l’única empresa que opera a la vall i va afirmar que desconeix «si d’altres agents han actuat al riu». Finalment, l’empresa hi ha afegit que de moment no ha rebut cap denúncia formal per part de ningú, va informar Ràdio Seu.