Vallnord i el MoraBanc, junts una altra temporada

«L’acord ha sigut ben fructífer i de ben segur que ho serà en el futur», assegurava Aixàs. Per altra banda, Marticella, va reiterar «el compromís social i la integració a la societat del club». «Estan fent un gran paper no només a Espanya, sinó a Europa», indicava i afirmava que «ens sentim molt orgullosos i sempre que anem nosaltres al Poliesportiu, guanyem, així que vencerem al Madrid».

D’aquesta manera, el contracte de patrocini servirà per donar nom a un dels partits més importants de la temporada, el que es disputarà el pròxim 3 de març contra el Reial Madrid. En aquest duel, l’estació sortejarà entre l’afició diversos productes amb els quals gaudir de les seves instal·lacions, tant els mesos de neu com a l’estiu.

Vallnord i el BC MoraBanc Andorra van donar a conèixer ahir, a les pistes d’esquí de Pal, a la Massana, el nou contracte de renovació a través del qual el domini esquiable continuarà aquesta temporada com un dels patrocinadors del club.

