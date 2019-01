Van Beveren escala a la segona posició de la general del Dakar

A l’hora de tancament d’aquesta edició l’andorrà Jordi Ginesta encara no havia arribat a meta.

Per tant, ara, Peterhansel, es queda a mitja hora de distància del líder de la cursa, el qatarí Nasser Al-Attiyah, que cada cop se situa més a prop de la victòria.

D’aquesta manera, Peterhansel va recuperar la segona posició de la classificació general i Roma la tercera gràcies al fet que el francès Sebastien Leob va perdre mitja hora en haver-se d’aturar en dues ocasions per problemes elèctrics en el seu cotxe.

Per altra banda, en cotxes, el pilot francès Stephane Peterhansel es va adjudicar la vuitena etapa en la qual els espanyols Nani Roma i Carlos Sainz van acabar segon i tercer, respectivament.

Per El Periòdic

