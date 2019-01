A partir d’avui toca arriscar

En motos, Sunderland va guanyar després de trencar el dia anterior el fre de darrere i perdre mitja hora. Van Beveren es manté segon, amb etapes molt dures i sorra molt fina, pilotant per llocs on ja havien passat i on hi ha moltes roderes, hi va haver molts pilots que es van quedar encallats.

En cotxes, va guanyar Peterhansel, amb Despres i Sainz ajudant-lo. Nani lluitarà tot sol per avançar aquest Mini 4x4, que és l’únic que hi ha al davant per pujar a podi.

En SXS, Gerard Farrés i Dani Oliveras estan tenint problemes a darrera hora i Rosa Romero fa dos dies que fa top 40, amb etapes molt llargues. Tot i estar a un mateix país, estan fent molt enllaç i s’estan trobant dunes molt trencades i tallades, molt perilloses. Per tant, és molt complicat arribar als Way Points. Aquest és un dels Dakars amb més abandonaments perquè no perdona, no veus els relleus i hi ha moltes caigudes. A partir d’avui és tot estratègia i toca arriscar molt més. Serà un final perillós i molt intens.