Abelló estarà dos mesos de baixa

D’aquesta manera, el tricolor haurà d’estar com a mínim dos mesos de baixa, però els terminis s’han d’acabar de decidir amb el metge de l’equip. «Ara ja em trobo millor», explicava el jugador i assegurava que «l’evolució serà segons les sensacions que tingui quan comenci a córrer».

El jugador del VPC Andorra, Marc Abelló, va patir aquest cap de setmana una dura lesió en partit contra l’US Trebenne, que van guanyar per 0 a 20. Al final del matx, després d’esmunyir-se en la darrera acció del partit, va rebre un cop de genoll per l’esquena que li va provocar problemes. El resultat d’aquest cop van ser tres costelles fracturades i una contusió al pit que li va provocar un pneumotòrax. Així mateix, el jugador es va haver de quedar en observació a l’hospital perquè miccionava sang i tenia una mica d’aire al pulmó.

