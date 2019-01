Millorar el camp de Prada de Moles, la primera opció de Piqué

El Camp d’Esports Prada de Moles és la primera opció de Gerard Piqué, així ho van apuntar ahir fonts properes al club a EL PERIÒDIC. El central blaugrana va visitar les instal·lacions encampadanes el divendres passat durant la seva estada al país i va traslladar al Conseller d’Esports de la parròquia, Xavier Fernández, les necessitats de l’FC Andorra, entre les quals hi ha el fet d’accedir de manera prioritària al camp. Ara bé, el comú també va imposar unes condicions: es comprometria a adaptar-se a l’entitat i a fer les modificacions pertinents sempre que el club faci servir el complex durant un mínim de dos o tres anys.

Els tricolors fa anys que es troben amb problemes a l’hora d’entrenar a causa de la limitació d’horaris i dies amb què es troben a la Borda Mateu i per això ja fa temps que també s’exerciten a Prada de Moles, instal·lacions que es troben en bones condicions, ja que es van construir el 2015 per un cost de 2,8 milions d’euros. Arribar a un acord amb el Comú d’Encamp suposaria acabar amb els problemes a l’hora d’entrenar sense perjudicar el funcionament dels equips de la parròquia perquè l’entitat no demana exclusivitat en l’ús del camp, sinó prioritat.

Estadi a llarg termini

La compra de l’FC Andorra per part de Gerard Piqué ha suposat molts canvis al club. Després de fer fitxatges tant al cos tècnic com a la plantilla, que era la prioritat, toca mirar més enllà i pensar en les infraestructures. La possibilitat de crear un estadi està en una fase molt embrionària. Per això, des de la directiva es contemplen altres opcions a curt termini com la del Camp d’Esports Prada de Moles. No obstant això, tal com va informar aquest mitjà fa dues setmanes, el central blaugrana té al cap la construcció d’un camp o un estadi petit a llarg termini i s’estan estudiant diverses localitzacions. EL PERIÒDIC ha pogut saber que s’estan mirant terrenys a les parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Encamp i la Massana. Així mateix, una de les opcions que s’havia contemplat era fer-lo a Aixovall però, ara per ara, s’ha descartat per motius econòmics.

L’FC Andorra ja entrena en aquesta gespa i aprova traslladar-s’hi també per competir

Una possible alternativa seria la Borda Mateu, ja que hi ha diversos terrenys on es podrien construir camps d’entrenament i per a una possible base. A més, el club no descarta la possibilitat de tenir recintes adjacents, d’aquesta manera no estarien tan limitats. De totes maneres, en cas que es construís un estadi, tindria unes dimensions proporcionades a la mida del país. El Prada de Moles, actualment, té capacitat per a 550 persones i, en un futur, quan s’assoleixi l’ascens a Segona Divisió B, podrien ampliar-la amb graderies mòbils, tal com ja va fer el Girona FC a Montilivi quan va arribar a la màxima categoria espanyola. Cal recordar que, per exemple, l’Estadi Municipal d’Olot té una capacitat de 2.000 persones i el Municipal de Peralada i el Nou Municipal de Cornellà de Llobregat tenen capacitat de 1.500 persones. Les ampliacions es podrien anar fent per fases, en funció dels objectius que assoleixi el grup.

Tebas sobre la compra de l’Andorra per part de Piqué: «No suposa cap incompatibilitat»

El president de la LaLiga, Javier Tebas, va parlar ahir sobre la compra de l’FC Andorra per part de Piqué i va destacar que «no està en contra d’aquesta decisió» perquè «no suposa cap incompatibilitat ni afecta el futbol professional». Així mateix, va remarcar que el central blaugrana «és una persona molt inquieta» i que «és molt bo que els jugadors coneguin una altra part del futbol».

D’altra banda, qui també es va manifestar a favor de Piqué va ser l’entrenador de l’FC Barcelona, Ernesto Valverde, qui va valorar positivament que «un jugador sigui empresari» i en la mateixa línia que Gabri García, entrenador de l’FC Andorra, va assegurar que això no el distreu, sinó que «el centra encara més». «Piqué és un jugador actiu que fa coses diferents, i el critiquen per això, hi ha jugadors que tenen altres inquietuds», remarcava.

Finalment, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, va explicar que «Piqué és molt lliure de comprar o vendre o el que cregui oportú amb una societat anònima».