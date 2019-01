L’extricolor Nazzaro fitxa per l’Inter

L’Inter d’Escaldes, equip revelació d’aquesta temporada a la Lliga Multisegur Assegurances, va anunciar ahir el fitxatge per una temporada del migcampista Roger Nazzaro, internacional amb la selecció sub-21. L’FC Andorra va prescindir dels seus serveis quan Piqué va optar per alliberar fitxes i l’andorrà ara ha decidit militar a les ordres d’Adolfo Baines. Aquest dissabte passat ja va jugar contra l’Atlètic d’Escaldes i va anotar un gol. «Hi ha un grup molt bo i podem aconseguir grans coses, en aquest equip tinc l’oportunitat de seguir creixent com a jugador», aclaria.