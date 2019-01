L’ACU es reunirà amb Consum per regular els comptadors

L’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (l’ACU) es reunirà amb Consum amb l’objectiu de millorar la regulació que existeix actualment sobre els comptadors del consum de calefacció. La proposta arriba després que l’associació rebés fins a sis queixes d’increments abusius en la factura d’aquest servei pel canvi en el tipus de facturació. Després de revisar la legislació que està vigent, el president de l’ACU, Lluís Ferreira, va explicar a EL PERIÒDIC que «la Llei d’Habitatge no especifica com s’ha de regular el consum de la calefacció i que només va trobar un escrit d’Indústria sobre els comptadors».

«No podem dir que s’estigui fent bé ni malament, però està clar que hi ha un espai per a la millora i volem parlar amb Consum per veure cap on ha d’anar aquesta proposta», va manifestar Ferreira tot indicant que la normativa «no pot ser ambigua i donar peu a la interpretació com ara, sinó que ha de ser més clara». De fet, va apuntar que la majoria de reclamacions arriben per desconeixement.

En el cas específic dels augments en la factura de calefacció, Ferreira va explicar que els sis casos que els han arribat a l’ACU són molt diferents, ja que depèn de si hi ha calefacció centralitzada, comptadors individuals o radiadors elèctrics. «Per exemple, hi ha el cas d’una persona que va passar a utilitzar radiadors elèctrics per no consumir la calefacció centralitzada, però que a finals de mes va acabar pagant la factura de les dues», va relatar el president de l’associació. O també s’han trobat amb finques on no hi ha comptadors individuals i el preu de la calefacció centralitzada es reparteix només entre els pisos que estan habitats, tot excloent aquells en què no viu una persona permanentment. «En aquestes situacions, però, els pisos buits segueixen mantenint el servei de calefacció», va denunciar Ferreira. «Si una cosa està clara, però, és que dins d’un mateix edifici no es pot cobrar a cada propietari d’una forma diferent», va subratllar.