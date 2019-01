El preu dels carburants baixa per segon mes

El preu dels carburants va baixar al desembre per segon mes consecutiu, després que no hagués parat d’augmentar progressivament des del juliol del 2017. Durant el mes de desembre del 2018, el preu de tots els carburants va disminuir respecte al novembre del mateix any: la gasolina sense plom de 95 va baixar un 6%; la sense plom de 98, un 5,7%; el gasoil, un 5,4%; el millorat, un 5,3%; i el de calefacció, un 4,9%.Si es compara amb el mes de desembre del 2017, el preu del gasoil de calefacció va incrementar-se en 6,8 punts; tant el gasoil com el gasoil millorat, en un 3,9%; en canvi, el preu de la gasolina sense plom de 95 va reduir-se un 2,8% i el de la sense plom de 98, un 2,7%.

Pel que fa a la importació de carburants durant el mes de desembre, va ser de 17,92 milions de litres, fet que suposa una variació positiva de l’1,3% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Al llarg de l’any 2018, la importació de carburants va ser de 187,41 milions de litres, el que representa una variació positiva del 5,6% respecte als 177,48 milions de litres importats durant l’any 2017. Les dades van ser publicades just ahir pel Departament d’Estadística del Govern.