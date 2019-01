La defensora de l’afiliat rep 30 reclamacions en tres mesos

La defensora de l’afiliat a la CASS, figura operativa des del mes d’agost, va rebre en els primers tres mesos d’activitat 30 reclamacions per casos que «els assegurats han considerat accions o omissions de la CASS que entenen que porten perjudici als seus interessos o drets». En principi, segons la normativa de l’entitat, la defensora ha d’emetre un informe anual però durant aquests primers mesos d’implementació de la figura, es va decidir de fer-ne un als tres mesos, per avaluar el funcionament de la nova eina.

Motiu d’intervenció

Les pensions van ser durant els tres primers mesos al càrrec de la defensora el motiu d’intervenció més freqüent. Es van rebre nou reclamacions al respecte, seguides dels vuit desacords en el reembossament dels imports. Els accidents de treball van ser motiu de reclamació en quatre ocasions, igual que els desacords per les cotitzacions per comte propi. Altres reclamacions van ser motivades per desacords en la baixa paternitat, en la còpia de documentació mèdica, en accions judicials de la CASS o en expedients sancionadors.



Dels 30 assegurats atesos per la defensora, 20 eren assalariats, quatre autònoms, quatre jubilats o pre-jubilats i dos acumulaven diferents situacions.

Sense queixes

En els primers tres mesos d’activitat, la defensora no va recollir cap queixa, és a dir, no va fer cap atenció per desatenció de la CASS, segons l’informe mencionat.