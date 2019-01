Sense servei a Tràmits del Govern per una incidència informàtica

Una incidència informàtica està afectant el servei de Tràmits del Govern des d'aquest dilluns i encara no s'ha pogut resoldre. Els ciutadans que s'adrecen a l'edifici administratiu per a gestions (com renovar el passaport o el carnet de conduir) no poden procedir a fer-les ja que no funciona el sistema. De moment no se sap quan es podrà restablir el servei.

El Govern ha informat de la incidència a través de la seva pàgina web i del seu perfil de les xarxes socials. Assegura que la avaria afecta els tràmits amb l'Administració i també aquells que tinguin relació amb la Duana. Així mateix, no es pot accedir a realitzar els tràmits electrònicament per mitjà de la pàgina 'e-tràmits'.

Aquest fet ha causat indignació entre alguns dels usuaris, alguns dels quals han exposat que s'havien agafat festa o algunes hores per procedir a fer les gestions administratives.