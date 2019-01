La Royal Concertgebouw d’Àmsterdam obre la Temporada de música i dansa

La Temporada de música i dansa d’Andorra la Vella MoraBanc arriba al 25è aniversari i ho fa amb una aposta per quatre actuacions, que arrencaran el 24 de gener i clouran el 4 d’abril, i que aniran des de la dansa a la música clàssica, passant per un baríton i acabant amb jazz. El programa el conformen la Camerata de la Royal Concertgebouw d’Amsterdam; el baríton Bryn Terfel; les estrelles del Ballet de l’Òpera de París i la cantant Stacey Kent.



El tret de sortida el donarà el dia 24 d’aquest mes la Camerata de la Royal Concertgebouw d’Àmsterdam. Tal com ha explicat el director artístic de la temporada, Josep Maria Escribano, es tracta “d’una de les millors orquestres del món”, de la qual viatjarà a Andorra un grup reduït que oferirà un concert per a piano de Mozart i la Simfonia número 4 de Mahler. Segons Escribano, el fet que s’hagi escollit Mahler no és casual, ja que el compositor va estar vinculat amb aquesta orquestra, sent-ne el director.



Ja el 26 de febrer serà el torn de Bryn Terfel, “un dels grans barítons de l’actualitat”, com ha dit el director artístic de la temporada. Tot i que està especialitzat en Wagner, Escribano ha dit que encara no té definit el programa i que, per tant, es desconeix quin serà el repertori que oferirà.



La dansa arribarà a la temporada de la mà de les estrelles del Ballet de l’Òpera de París. Serà el 24 de març (un diumenge) i a les 18 hores en lloc de les 20 hores, l’horari per a la resta d’actuacions. En aquest cas, s’ha escollit aquest dia ja que d’aquesta manera es facilita que arribin les estrelles d’aquest ballet, que diumenge no actuen a París. Pel que fa a l’horari, es vol facilitar que els més joves aficionats a la dansa hi puguin assistir. A més, aquesta actuació serà especial ja que es farà una estrena “mundial”. Quan el ballet es va assabentar que la temporada celebra 25 anys van pensar en oferir una peça especial i hi estan treballant.



La temporada es clourà el 4 d’abril amb la cantant de jazz Stacey Kent. Es tracta d’una artista nord-americana però molt vinculada a França i que de ben segur que oferirà un repertori amb peces franceses i ‘bossa nova’.



La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat el gran nivell que ofereix any rere any la temporada i ha recordat que ara se celebra el 25è aniversari però que “l’idil·li” d’Andorra la Vella amb la música i la dansa ja va arrencar el 1989, quan es va fer un concert amb Alfredo Kraus. Escribano ha recordat, precisament, que després d’un seguit d’anys amb propostes de diferents artistes, el comú de la capital va decidir fer una enquesta per saber si la gent volia aquest format o un festival. El resultat és que preferien una temporada i aquest va ser l’inici de l’actual proposta, a la qual es va sumar MoraBanc. Des de llavors, cada dos anys el comú i l’entitat bancària han anat renovant el conveni de col·laboració i ambdues parts han palesat la voluntat que continuï sent així en el futur.



Des d’aquest mateix dimarts i fins al dia 20 es poden adquirir els abonaments, tal com ha explicat la directora general adjunta de MoraBanc, Gisela Villagordo. Les entrades també es troben a la venda.