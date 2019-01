Tres músics de l’ONCA entren a la borsa de treball de l’OBC

La Fundació ONCA, impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, informa en un comunicat aquest dimarts que els tres músics de l’ONCA, Daniel Claret, Jordi Claret i Carolina Bartumeu, han entrat a formar part de la borsa de treball de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) competint amb més de cent aspirants.



El primer pas va consistir en seleccionar seixanta músics entre tots els aspirants. Seguidament va tenir lloc una prova cega, darrere d’una cortina, d’una durada d’uns 5 minuts per músic. Només vint-i-quatre aspirants van superar aquesta segona prova. En la darrera fase, els vint-i-quatre seleccionats van interpretar de nou només 5 minuts, davant del tribunal.



Daniel Claret, Jordi Claret i Carolina Bartumeu han aconseguit formar part del llistat de catorze músics de la borsa de treball de l’OBC, havent obtingut la primera, la quarta i l’onzena plaça, respectivament.



Segons Gerard Claret, “la tasca de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella ha estat molt important per a la iniciació musical, com ha estat el cas de Carolina Bartumeu i per a la Fundació ONCA és un gran honor comprovar com els músics formats en el sí de l’entitat aconsegueixen aquest tipus de places en una de les orquestres més importants de l’estat espanyol. Es demostra que el treball de la fundació és de vital importància pels músics del país que volen professionalitzar-se”.