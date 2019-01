Primera sentència que obliga a un maltractador a seguir el programa de rehabilitació

El programa d'atenció per a la promoció de les relacions no violentes, impulsat pel ministeri d'Afers Socials i en marxa des del 2018, ja ha treballat amb una quinzena d'homes implicats amb casos de violència de gènere, la majoria dels quals hi han entrat de manera voluntària, dos han estat derivats des del protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP) i un ha estat derivat judicialment. És a dir, i per primer cop, una resolució d'un batlle obliga a un home acusat de maltractament a inserir-se a aquest programa de rehabilitació.

Les dades han estat facilitades aquest dimarts posteriorment a la celebració de la reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere (Conpvg), que es troba semestralment per avaluar la situació de la violència de gènere al país. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que el marc legal perquè els batlles i magistrats puguin resoldre judicialment el seguiment del programa està plenament resolt i que només cal que "en prenguin consciència".

Aquest programa aborda la violència de gènere i com evitar-la, els mites i creences entorn la masculinitat i les alternatives, l'autoestima, la intel·ligència emocional o les habilitats socials, entre d'altres.

En un altre ordre de coses, Espot ha informat que durant la reunió de la CONPVG s'han presentat nous protocols d'actuació específics per detectar casos de violència de gènere, destinats als comuns, al Servei de Mediació i a l'àmbit educatiu. Ara seran traslladats als implicats perquè en donin el vistiplau i es puguin començar a executar. El ministre ha confiat que la propera reunió de la comissió ja es puguin aprovar definitivament.

En aquest sentit, Espot ha reconegut "preocupació" pels casos de violència de gènere entre els joves. Per aquest motiu es vol incidir en els centres escolars i també en els comuns, que poden detectar situacions anòmales a través dels seus punts joves. Els casos els joves preocupen per "un doble motiu": perquè és violència de gènere i perquè són noves generacions, que ja haurien "d'incorporar una mentalitat i un missatge d'eradicació absoluta", ha exposat el ministre. Encara queden elements d'aquests patrons de violència de gènere o de discriminació i cal incidir en el treball preventiu, ha manifestat, també per "evitar que ho transmetin als seus fills".

Pel que fa als protocols específics que se segueixen al SAAS, i que fa uns mesos es van posar en dubte per un cas d'una dona que denunciava que no va ser atesa correctament, s'ha creat una comissió de treball perquè tant aquests com la guia de col·laboració "s'implementin en la quotidianitat", ha assegurat el ministre, que ha defensat que ja funcionen correctament, tot i que es poden anar millorant a mesura que es tractin els casos.

Durant els darrers sis mesos s'han fet formacions específiques sobre violència de gènere al Cos de Bombers, a personal docent i a advocats. Properament se'n faran a psicòlegs, a policies i a professionals de l'administració de la justícia.