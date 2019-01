'La Corte del Faraón', nominada als premis Ars Mediterranea International

'La Corte del Faraón', la proposta de sarsuela que Andorra Lírica i el comú de Sant Julià de Lòria van portar als escenaris el mes de maig, ha estat seleccionada per als premis Ars Mediterranea International, uns guardons que premien diferents arts escèniques. La directora artística d’Andorra Lírica, Jonaina Salvador, ha destacat que és "una satisfacció enorme" haver estat seleccionats per a aquests premis, ja que significa un reconeixement a la feina feta i també als artistes del país, molt implicats en aquesta producció.



El resultat final dels guanyadors se sabrà el 27 de març i llavors es coneixerà si l’espectacle s’endú un dels premis Ars Mediterranea. Tal com explica Salvador als organitzadors dels guardons els va "interessar" molt el format amb què s’havia muntat aquesta sarsuela ja que és un tipus d’espectacle que se sol programar menys i els que es duen a terme (fora de les grans produccions, per exemple, a Madrid) són de més petit format que el que es va fer a Andorra.



Salvador fa èmfasi en el fet que a més aquest espectacle representa molt bé "la política" que se segueix des d’Andorra Lírica a l’hora de tirar endavant espectacles: que hi hagi artistes de renom com d’altres de la "pedrera" nacional.