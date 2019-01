La inversió de l’Estat segueix caient a la comarca de Lleida

El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2019, que va presentar ahir el Govern espanyol, preveu invertir 36,1 milions d’euros a la demarcació de Lleida. La xifra presentada per l’executiu de Pedro Sánchez marca un nou i pronunciat descens (-20%) respecte dels 44,3 milions d’inversió territorial que hi havia pressupostats al 2018, i representa menys de la meitat dels 78,5 milions del 2016.



Pel que fa específicament al Pirineu, la principal inversió directa que s’ha anunciat és per a la variant de l’N-230 al Pont de Suert, amb 100.000 euros, i dues partides més per a millores puntuals a la carretera N-230: una de 34.210 euros pel tram entre la boca sud del túnel de Vielha i Aubert, i una altra de 35.340 euros per al tram entre Sopeira (a la Ribagorça aragonesa) i la boca sud del túnel de Vielha. La modernització del tram de l’N-260 entre Adrall i Canturri queda en punt mort, un any més, i aquesta vegada ni tan sols apareix al projecte de pressupostos, tal com passa amb d’altres millores pendents a l’Eix Pirinenc.

De la seva part, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha consignat una partida de 600.000 euros per als fons d’inversions generat per energia reservada, juntament amb prop de 200.000 euros per a la conservació i plans de seguretat d’embassaments i 160.000 euros en actuacions en infraestructures de regadiu.

Inversions a la plana

Pel que fa a la plana de Lleida, que concentra bona part de les partides, el principal projecte serà la millora d’infraestructures i instal·lacions ferroviàries, amb 12,2 milions a càrrec de Renfe i Adif. Pel que fa a l’autovia fins a l’Aran (A-14), es preveu 100.000 euros per al tram entre Almenar (Segrià) i el límit amb la província d’Osca.



En el cas del Ministeri de l’Interior, la inversió prevista és de 100.000 euros per a obres en instal·lacions a la ciutat de Lleida, mentre Hisenda preveu destinar més de 91.000 per a l’actualització del cadastre.