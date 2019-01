El SAAS nega una saturació del servei d’Urgències

Els usuaris de l’Hospital de Meritxell van denunciar que el servei d’Urgències va patir una saturació dilluns. El SAAS, però, va negar ahir el col·lapse i va assegurar que durant unes hores es va viure «una situació pròpia de l’hivern». És a dir, entenen que va ser «casuística» per un repunt durant el cap de setmana dels malalts de grip i amb problemes respiratoris, en concret gent gran amb pneumònia, així com dels lesionats a les pistes d’esquí.



L’hospital va rebutjar que les causes de les demores fossin provocades per la falta de personal, com va succeir l’any passat. El cap del servei d’Urgències en funcions, Marcos Gutiérrez, va explicar els fets: durant el cap de setmana va haver-hi un augment del volum d’ingressos i les consegüents altes no es van materialitzar fins dilluns, un fet que va provocar que els pacients que requerien ser hospitalitzats aquell dia haguessin d’esperar que primer quedés buit un llit. Això va provocar «un retard en els ingressos de dilluns», va reconèixer Gutiérrez. D’aquesta manera, va al·legar que va ser un «problema de fluxos general, però puntual», més enllà del servei d’Urgències. En aquest sentit, va assegurar que els temps d’espera dels pacients que havien de ser ingressats «no va ser exagerat». Respecte al temps de demora per ser assistit a urgències, va afirmar que «s’ha reduït».



L’ocupació del centre mèdic és «molt alta», però el cap del servei d’Urgències va precisar que ja ha millorat i esperen tornar a la normalitat en les pròximes hores.