La incidència al servidor de Govern reté les exportacions en trànsit

La incidència al servidor central del Govern detectada la nit de diumenge està retenint les exportacions en trànsit, és a dir, «aquelles que passen per Andorra amb origen i destí en un país europeu», segons va explicar el gerent de l’Associació de Transportistes d’Andorra, Víctor Filloy. Aquesta és l’única afectació destacada pel col·lectiu, que també va informar que les importacions s’estan realitzant amb normalitat i que els problemes «no han estat significatius». A més, Filloy va explicar que «no és la primera vegada que passa».

Exportació de residus

El gerent de l’Associació de Transportistes també va explicar que el dilluns hi va haver problemes en els tràmits per autoritzar l’exportació de residus però que ahir a la tarda es va poder reactivar gràcies a un «procediment manual». En aquest sentit, Filloy va explicar que el Ministeri de Medi Ambient els havia comunicat la previsió que el sistema informàtic es recuperés durant aquesta passada matinada.



El Govern no va confirmar aquest extrem i va assegurar que els tècnics segueixen treballant per reparar l’avaria. Tanmateix, les fonts governamentals no van concretar quins procediments de la Duana s’havien vist afectats.

Immigració

Juntament amb la Duana, el Servei d’Immigració és l’altra àrea del Govern afectada per la incidència al servidor. Durant tot el dia d’ahir i dilluns no han pogut fer cap dels tràmits, tampoc els agendats.



Les oficines de l’edifici de l’Obac presentaven ahir al matí un aspecte més desert de l’habitual, al contrari del que va passar dilluns, quan la gent que no podia ser atesa s’acumulava a la sala, tot esperant poder ser atesos posteriorment, donat que els treballadors del Servei desconeixien si es tractava d’una afectació puntual o no.

Des del Govern tampoc van poder concretar el número de persones afectades per la incidència al Servei d’Immigració, un balanç que preveu comunicar una vegada quedi enllestit el servidor.