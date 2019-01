Pas Grau opta a desenvolupar el sector de la neu de Montenegro

La societat andorrana Pas Grau Internacional (PGI), filial de Saetde per a les inversions fora del Principat, és una de les companyies que concorren al concurs per desenvolupar el sector de la neu de Montenegro. Així ho van confirmar fonts de PGI a EL PERIÒDIC, assegurant que han mantingut diverses trobades amb els responsables del ministeri de turisme del país balcànic per tractar la qüestió.



De fet, el president del parlament montenegrí, Ivan Brajovic, de visita al Principat, va admetre ahir «l’interès» d’una empresa andorrana (no va citar quina) per aquesta qüestió. Brajovic va assegurar que «la prioritat, ara mateix, de la col·laboració en matèria de turisme amb Andorra és el desenvolupament dels resorts d’esquí», una de les especialitats de PGI que té una àmplia experiència en desenvolupar, operar i millorar destins turístics de neu. Han fet projectes tant a territoris propers, com Espanya i França, com en altres de molt més llunyans com l’Argentina o l’Azerbaidjan.

Atractiu turístic

Brajovic va explicar que el què busquen és que «el país sigui atractiu turísticament durant tot l’any», ja que consideren que amb la neu tenen «un ampli potencial que ha estat poc utilitzat». Per això volen aprofitar els coneixements d’Andorra.



Les fonts de PGI van reconèixer el potencial, si bé van assenyalar que el país també es troba en ple procés d’adaptació a nivell jurídic de les diferents estacions, ja que n’hi ha de privades i de municipals. Les mateixes fonts van exposar que actualment els usuaris de les pistes són de procedència local i volen intentar obrir-se a l’àmbit internacional.