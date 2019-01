Mateu i Brajovic comparteixen visions sobre la Unió Europea

El síndic general, Vicenç Mateu, i el seu homòleg montenegrí, Ivan Brajovic, van explicar ahir que tots dos països «constaten forces de resistència similars a l’hora de fer el canvi» i associar-se a la UE. Tant a Andorra com a Montenegro, «sí que trobem el discurs que no és l’última via possible o que no caldria anar-hi», va detallar Mateu, a l’hora que va voler deixar molt clar que el procés que travessen els dos estats és diferent: mentre que el Principat negocia un acord d’associació, el país balcànic està tramitant l’accés a la UE com a membre de ple dret.

Consells de negociació

Preguntat per si havien intercanviat consells de negociació amb la Comissió, Brajovic va assegurar: «No m’agrada donar consells perquè cada país ha de triar les seves negociacions». No obstant això, el president del Parlament montenegrí es va mostrar fermament europeista i va indicar que calia demostrar que la UE pot seguir creixent, «tot i l’onada d’euroescepticisme».