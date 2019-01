Marsol pagarà al juny la primera part del milió d’euros del GAdA

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, té intenció de fer el primer pagament corresponent al GAdA endarrerit durant el mes de juny. Així ho va explicar en declaracions a EL PERIÒDIC en les quals va confirmar la voluntat de la corporació de liquidar la totalitat dels diners durant els mesos d’estiu per no allargar més la situació. La forma de pagament es va acordar dilluns en una reunió amb el Sitca i també es comunicarà a la resta de treballadors comunals afectats però que no estan afiliats al sindicat.



Marsol va detallar que la quantitat total que haurà d’assumir el comú per abonar els diners que els empleats comunals haurien hagut de cobrar els darrers nou anys és pràcticament un milió d’euros. La rebaixa generalitzada del 10% de la nota del complement salarial que es va aplicar en el període 2008-2009 afecta 114 persones, de les quals 98 han de canviar de banda salarial mentre que les 16 restants només han de rebre una prima. La cònsol va explicar que el pagament de la prima (el total de diners ascendeix a uns 15.000 euros) es pagarà aquest mes de gener, igual que la part consolidada del complement. Una decisió que avui passarà per junta de Govern.

Liquidació

El gruix important, però, es dividirà en dos abonaments. «Entre el juny i el setembre s’hauria de liquidar», va explicar la mandatària, remarcant que «el primer pagament serà al juny perquè primer volem mirar com estem de tresoreria. No volem utilitzar les pòlisses de descobert que no hem utilitzat durant 3 anys».



De fet, malgrat que s’havia parlat que potser seria necessari un crèdit extraordinari, de moment no està previst demanar-lo. En tot cas es farà més endavant. «Ara podríem fer front al pagament, però hem d’esperar una mica perquè tenim algunes despeses, com per exemple 3 milions de les obres de l’avinguda Meritxell que s’han de pagar a finals d’aquest mes», va indicar. Així, va insistir que el capítol de personal previst al pressupost «és obert, vas carregant i a final d’any ja veurem». Marsol va deixar clar que la votació del crèdit extraordinari «no és urgent» i que es pot fer d’aquí a tres o quatre mesos. «Això ens permetrà veure si podem finançar contra endeutament, contra tresoreria o contra algun ingrés sobrevingut que ens arribi», va manifestar, insistint que «necessitem temps per determinar com ho paguem».



La cònsol va assegurar que totes les parts han quedat «satisfetes» de la solució trobada i que des del sindicat es va celebrar especialment (tal com ja va manifestar a EL PERIÒDIC la seva presidenta, Emi Matarrodona) que se’ls pagui amb celeritat. «És el seu dret i entenem que ja s’han esperat molts anys, per tant tampoc els volem fer esperar», va dir. D’aquesta manera va recordar que el pagament del GAdA era un compromís electoral, però va tornar a defensar el fet d’haver anat fins a l’última instància judicial per assegurar que s’havia de pagar. «Ara tenim totes les garanties i ho pagarem contents», va asseverar.

Antecedents

El pagament del GAdA s’haurà de fer després que el TS desestimés el recurs d’apel·lació que va interposar el comú contra l’aute dictat el 31 de maig per la secció administrativa del Tribunal de Batlles, que alhora confirmava íntegrament l’aute que donava la raó al sindicat i obligava al comú a pagar. El Sitca va portar el cas a la justícia el 2010, després d’un acord de la junta de govern local que rebaixava linealment un 10% la nota als treballadors en l’avaluació.