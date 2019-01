Un referèndum per mantenir o no els quarts

El grup de ciutadans d’Ordino, liderats per Lluís Babi, que ha impulsat la reunió pública d’avui per posar sobre la taula la continuïtat dels quarts proposa la celebració d’un referèndum per prendre la decisió. Així es fa constar en la carta que han redactat i que proposaran que se signi durant la trobada.



Així, exposen, que si el Comú d’Ordino considera que la decisió sobre si els quarts es mantenen o no s’ha de prendre mitjançant un referèndum o una consulta popular, demanen que s’aprofitin algunes de les dues jornades electorals que hi haurà aquest any per dur-lo a terme.



En la carta es recorda que des de l’any 1993 els quarts no tenen cap «posició legal en l’estructura política de la societat andorrana», i a més, en el cas del quart d’Ordino es considera que incompleix amb l’article 25 de la Constitució.



Per tot plegat, tal com ja es va anunciar, reclamen al quart que convoqui una reunió de poble per preguntar si aquestes institucions han de continuar existint o no i alhora, avisen que si en un termini de 15 dies aquesta trobada no es produeix, es farà servir la mateixa carta per demanar al comú que faci una reunió de parròquia per plantejar la mateixa qüestió.