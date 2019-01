Encamp, disposat a fer canvis al camp si hi ha un compromís mínim de 2 anys

Després que EL PERIÒDIC donés a conèixer ahir que el Camp d’Esports Prada de Moles és l’opció preferida de l’FC Andorra de Gerard Piqué, el Comú d’Encamp va manifestar en un comunicat la seva «predisposició a seguir col·laborant amb el club per a l’ús de les mateixes» i que, ara per ara, «en cap cas s’ha arribat a cap compromís que vagi més enllà del marc de col·laboració vigent». Tot i això, aquest mitjà es troba en condicions d’assegurar que les instal·lacions encampadanes segueixen sent l’opció preferida del club. Els tricolors contemplen el Prada de Moles com a la seva primera opció a curt termini i, per tant, les converses continuen per arribar a un acord.

Així mateix, en aquest comunicat, el comú va voler manifestar que «en qualitat de titular de les instal·lacions, ha mantingut una trobada de cortesia amb el central blaugrana que ha consistit, exclusivament, en una visita al camp i les seves dependències, que el club ha utilitzat de forma assídua per als seus entrenaments».

En aquest sentit, el club hauria demanat accedir de manera prioritària al camp i d’altra banda, el comú hauria demanat compromís a l’entitat tricolor, ja que aquests acceptarien adaptar-se a l’entitat i a fer les modificacions pertinents sempre que el club fes servir el complex durant un mínim de dos o tres anys. Ara per ara, el pròxim partit a casa serà a la Borda Mateu, a l’espera de com evolucionin les converses entre les dues parts.