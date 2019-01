Victòria de Rodríguez i segona plaça per a Oliveras

Cal celebrar que la majoria hi participin per voluntat pròpia

A Orcières 1850 (França), Oliveras pujava al segon calaix del podi al segon supergegant, amb un crono d’1.08.05 Només el va superar francès Victor Schuller (1.07,86). Matías Vargas no va poder concloure la prova. A la primera cursa, Oliveras va ser 6è i Vargas 11è.

Per El Periòdic

