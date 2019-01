La gestió d’incidències segueix sent el repte pendent de la CASS

Els usuaris de la CASS segueixen valorant negativament la gestió d’incidències de l’ens públic durant el 2018, tal com recull l’enquesta de satisfacció que ha encarregat el propi organisme i que va presentar ahir el seu director de comunicació, David Caubet. Tant els afiliats (amb una puntuació de 4,5) com els declarants (amb una valoració de 4,9) coincideixen en suspendre la resolució de problemes de la CASS, que alhora també augmenta lleugerament a nivell percentual el nombre de queixes per incidències d’ambdós col·lectius respecte al baròmetre realitzat l’any 2017.

Almenys un 10% dels afiliats enquestats (+2% en comparació amb l’exercici anterior) asseguren haver patit algun tipus d’incidència amb la CASS. La manca d’informació, l’assistència mèdica i les baixes de treball son les principals qüestions que han afectat a la ciutadania al llarg del 2018. Pel que respecta als declarants entrevistats, un 20% manifesta (+3% en relació amb l’any 2017) haver sofert algun tipus de problemàtica amb l’organisme. Les baixes de treball i els problemes amb les cotitzacions han estat els elements de major conflicte el darrer any.

El col·lectiu de transportistes s’ha vist afectat per la intensificació de controls a França, segons Caubet

Durant la presentació de l’estudi, Caubet va reconèixer que una de les línies a treballar per l’any vinent és la de posar-se al lloc de l’usuari: «Hem transmès al personal que ser més empàtics és una feina de tots encara que no siguem una empresa comercial». En aquesta línia, el portaveu de la CASS ha anunciat que amb el departament de recursos humans treballaran «en algun tipus d’acció formativa o correctiva» per millorar aquesta variable.

Amb tot, Caubet va fer una valoració global positiva dels resultats de l’enquesta i va posar èmfasi que la nota mitjana de satisfacció entre els usuaris s’ha mantingut al voltant del set: «la nostra missió de vegades és fiscalitzadora, per tant, difícilment la CASS podrà millorar aquesta xifra. Obtindre un notable és un resultat correcte pel qual estem contents». Un altre dels aspectes que la CASS pot treure pit és la percepció de millora en la prestació dels serveis en els darrers anys, que torna de nou a ser major entre els declarants que els afiliats. La creació d’una nova pàgina web i la implementació d’una figura administrativa social com és el cas de la defensora de l’afiliat són alguns dels motius que va esgrimir Caubet per comprendre aquestes progressions.

Volants de desplaçament

Una de les particularitats del baròmetre d’enguany ha estat la reducció de la satisfacció dels declarants amb la gestió dels volants de desplaçament de treball, fet que Caubet va atribuir a les dificultats que està patint el col·lectiu de transportistes a França: «Arran dels fraus a nivell d’assegurances procedents de països de l’est, els gendarmes francesos han intensificat els controls i això de retruc ha afectat als nostres transportistes, que ara han de portar sempre un document acreditatiu conforme estan coberts per la CASS».

Davant d’aquestes preocupacions en territori gal, Caubet va explicar que va mantenir una trobada amb el col·lectiu de transportistes i els va traslladar els esforços de la CASS «per simplificar el processos de convenis».