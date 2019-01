La veu d’Stacey Kent recupera l’enyorat jazz de la Temporada

Els adeptes a aquesta disciplina havien enyorat el jazz, un dels tradicionals plats típics de la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella, i la 25a edició que comença la setmana que ve el recupera per a satisfacció de les oïdes d’iniciats i principiants amb la nord-americana Stacey Kent, per als entesos de la matèria: «Probablement una de les millors vocalistes femenines de la nostra època». Caldrà esperar a veure-la, però, fins a la primavera, ja que serà la proposta que tancarà la Temporada 2019, el 4 d’abril.



No obstant això, la primera actuació del cicle és a tocar, concretament el dijous 24 i de la mà «d’una selecció de músics de la Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam», va anunciar el director artístic de la Temporada, Josep Maria Escribano. Gairebé un mes després, serà el torn de Sir Bryn Terfel, baríton gal·lès, destacat en el repertori popular i de comèdia musical. Ja entrada la primavera, el 24 de març, les estrelles del Ballet de l’Òpera de París arribaran al Principat amb un regal sota el braç en forma d’estrena mundial, de moment, la naturalesa d’aquest present, es desconeix, segons va explicar Escribano.



Totes les actuacions tindran lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i des d’ahir i fins al diumenge és possible proveir-se de l’abonament per a les quatre sessions pels canals habituals.

Invocant a Mahler

«Comencem amb una proposta orquestral, la del Concertgebouw, que està entre les millors del món. No els podem fer venir a tots, però sí a un grup reduït. Hem preparat un repertori especial amb Mozart i la Quarta Simfonia de Mahler, que és una gran obra i que versionaran amb el detall important que aquest compositor va ser el director de l’orquestra» neerlandesa a les portes del segle XX, va explicar el director artístic de la Temporada. Esperem que aquesta invocació romangui només en el pla artístic.

Terfel, l’antidivo

«Aquesta vegada no tenim un tenor», va anunciar Escribano. Però que ningú s’espanti perquè la Temporada porta al carismàtic baríton Bryn Terfel, Sir Bryn Terfel, per a més referències, que farà les delícies dels amants del cant líric. Terfel, com molts altres cantants d’òpera, segons va informar Escribano, no decideixen el repertori fins una setmana abans.



El director artístic, però, va anticipar que, «tot i ser un cantant molt especialitzat en Wagner, no crec que l’inclogui aquesta vegada». Bé, haurem d’esperar per resoldre el suspens.

Els més antics del món

La companyia de ballet més antiga, «formada per Lluis XIV», segons va informar Escribano, el Ballet de l’Òpera de París, arribarà al Principat amb la crème de la crème. «Actuaran el diumenge perquè així poden venir les estrelles» i les estrelles portaran un regal: «Quan els vam contactar i els vam dir que era la 25a edició, van dir que volien tenir un detall per a l’aniversari», va rememorar el director artístic.

El present tindrà forma d’estrena mundial de la qual se’n desconeixen tots els detalls menys que la parella principal s’està entrenant per a l’ocasió «a les ordres del mestre Wiliam Forsythe, un dels millors coreògrafs de la història».

Quintet

Stacey Kent es presentarà a Andorra en el tradicional quintet de jazz i destacant, com és habitual, per la seva veu nítida i una dicció de manual en qualsevol dels idiomes que empra, sobretot francès, tot i ser estatunidenca. No en va, té formació en filologia comparativa i literatura europees. Després de matisar que en el jazz no es pot parlar realment de programa, Escribano va dir que, una vegada més, la decisió de què sonarà encara no la saben peò que de ben segur interpretarà bossa nova i peces de Henri Salvador.

Salut del conveni

Tot i estar celebrant el 25è aniversari, tant des del Comú d’Andorra la Vella com des de MoraBanc van assegurar que la intenció és que la Temporada segueixi, mitjançant la renovació del conveni cada dos anys.