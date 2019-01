Els quarts, a tocar gràcies a una impecable actuació de Shurna (71-80)

El MoraBanc Andorra acaricia els quarts de final de l’Eurocup després de vèncer ahir per 71 a 80 al totpoderós Zenit Sant Petersburg de Joan Plaza. L’equip ha tornat a donar la sorpresa i ara és líder en solitari al grup H del Top16 de la competició.

El conjunt d’Ibon Navarro ha mostrat la seva millor imatge, fent una bona actuació i demostrant el seu joc coral. A més, John Shurna es ha mostrat excepcional i ha sumat 17 punts i 21 de valoració, gràcies als cinc triples anotats dels set intentats. Així mateix, Dylan Ennis es va tornar a mostrar diví, sumant 19 punts i 17 de valoració i de nou, el geni Andrew Albicy ha destacat, amb set assistències, 10 punts i 19 de valoració.

Amb molta confiança i fent bona feina en el primer quart en el rebot, el MoraBanc ha aconseguit un important parcial de 0 a 12 que ha servit com a avís dels russos, donant la volta a l’electrònic, remuntant els primers punts locals. En aquest primer temps, el resultat ha estat de 23 a 26, després que Shurna comencés a mostrar-se intractable. Així mateix, tot i que Vladislav Trushkin ha fet la vida impossible als tricolor, els andorrans han sabut bloquejar el joc del Zenit, també amb la feina de Moussa Diagne. Els equips estaven funcionant a ratxes però els del Principat s’havien centrat a bloquejar a Jalen Reynolds que, tot i que ha estat l’MVP del partit, no ha pogut trobar-se totalment còmode.

El segon quart ha començat molt igualat, amb molta intensitat per part del MoraBanc, però els dos equips estaven apostant per fer una defensa dura i l’anotació ha baixat . Així, els tricolor seguien dominant, millorant en totes les facetes i sense tenir tantes pèrdues com després de la finestra FIBA de passat desembre. D’aquesta manera, l’equip ha acabat a la mitja part per davant, amb un resultat de 38 a 44, amb la moral ben alta, sabent mantenir un interessant avantatge, tot i el viatge, tot i l’esforç de dissabte. La màgia havia arribat, igual que la imatge i les millores defensives, després d’uns ajustos que han fet que el MoraBanc estigui totalment canviat. En tornar del descans, els andorrans han sabut mantenir el Zenit a ratlla, sempre per darrere, amb un Miki Vitali que sabia anotar un triple perfecte en un moment en el qual es necessitava un cop moral davant d’un rival que ho estava intentant tot.

En el darrer quart, el resultat era de 56 a 50, amb una distància mínima on tot podia ser però Albicy s'ha tornat a mostrar providencial, aconseguint un dels seus triples magistrals. Malgrat això, els locals, amb l’afició cridant, augmentaven la intensitat i Codi Miller-McIntyre s’apropava a dos punts. Però Ennis –sempre Ennis– ha aparescut de nou i ha començat a ampliar en solitari la distància a l’electrònic i amb el suport dels seus companys, i en especial de Vitali, que està tornant a mostrar la imatge que se li ha reclamat des del principi de temporada. L’italià estava exercint una defensa molt dura. Finalment, amb tranquil·litat, sense presses, trobant alternatives, sense desconnexions i constants, els andorrans han aconseguir un resultat de 71 a 80, una fita de prestigi, no només per guanyar a un rival d’aquesta mena, sinó perquè el pas cap a la següent fase és de tità.