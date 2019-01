Van Beveren i Despres, cinquens a la general del Dakar

El resident Adrien Van Beveren està fent un bon paper al Dakar. Abans de disputar-se l’etapa d’ahir, va aconseguir situar-se en segona posició a la classificació general. No obstant això, a dos dies d’acabar el ral·li, el pilot va caure fins a la cinquena posició després d’acabar la jornada sisè. El resident va perdre 11 minuts però en motos els marges de temps són molt reduït i, per tant encara queda molta carrera per davant, a falta de dues etapes per conèixer els vencedors.

Quant als cotxes, Cyril Despres va arribar tretzè perquè va perdre una hora durant l’etapa d’ahir. Malgrat que en la general estigui en cinquena posició, el resident ha perdut l’oportunitat d’acabar al podi de la competició d’enguany.

El francès Loeb suma una altra victòria d’etapa en cotxes, igual que l’austríac Walkner en motos

La vuitena etapa del ral·li es va disputar íntegrament al Perú. Els vehicles van sortir des de San Juan de Marcona i van arribar a Pisco. El recorregut tenia una distància de 575 quilòmetres dels quals 360 eren cronometrats. Al contrari del que és habitual, a la sortida d’ahir es van intercalar els 10 cotxes, les 10 motos i els cinc camions que havien fet els millors temps en la jornada anterior. Això va beneficiar a la resta de pilots perquè ja tenien les traces marcades.

Tot això va passar en una etapa en la qual en cotxes, la victòria va ser per al francès Sébastien Loeb, mentre que en motos, per Matthias Walkner.

Pel que fa a l’andorrà Jordi Ginesta, en camions, a l’hora del tancament d’aquesta edició, no havia arribat a meta.