Els sindicats confien que la protesta sigui «transversal i multitudinària»

Els sindicats confien que la concentració convocada per avui a les 19.00 hores a la plaça situada davant d’on havia d’aixecar-se l’edifici del The Cloud sigui «transversal» i aplegui tantes o més persones que les prop de 1.500 que van assistir en la protesta del passat 17 de desembre contra les lleis laborals i les condicions socioeconòmiques de la classe mitjana. Per les xarxes socials, inclús corria el repte d’arribar als 5.000 participants. De fet, a la convocatòria del SEP de seguida van afegir-se l’USdA, el SAT, el sindicat de policies, els dos dels bombers i el dels agents penitenciaris, i just ahir el Sipaag va aprovar en assemblea i per unanimitat donar-hi suport. Sense oblidar el PS, Podem Andorra i altres col·lectius com Stop Violències.

Els representants dels treballadors demanen a DA que escolti el poble i no voti la llei dels funcionaris

Tot i que l’objectiu de la convocatòria és protestar contra la Llei de la Funció Pública que demà es debat i es vota al Consell General, els organitzadors han volgut fer-la extensible tant al sector públic com al privat per tal d’aconseguir el màxim de pluralitat, «ja que al final les lleis ens afecten a tots i estan empobrint la classe mitjana», va assenyalar el president del SEP, David Garcia. Des de l’USdA, el seu secretari general, Gabriel Ubach va ironitzar que esperen «fins a 40.000 persones, que és el total de treballadors d’Andorra entre sector públic i privat».

Possible perjudici

De tota manera, els diferents col·lectius van remarcar que l’hora de la convocatòria podria perjudicar-los. «No és una hora tan fàcil com l’altra vegada, ja que a les set de la tarda moltes persones encara estaran treballant; o sigui que ja veurem», va lamentar el president de Podem Andorra, Joan Seguí. Tot i així, va insistir que «si surten 200 o 300 persones vol dir que ja hi ha 200 o 300 persones amb un problema i això ja té el seu pes». Des de l’USdA i el SEP també van mencionar aquest perjudici i van recordar als manifestants que vinguin a la concentració vestits de color negre i amb una espelma per tal de «poder escenificar l’enterrament de la classe mitjana». «S’estan preparant coses divertides i interessants», va afegir Seguí per suscitar certa intriga.

«La classe mitjana cada dia és més classe baixa», va destacar Ubach tot atribuint-ho a les lleis socials i laborals que «DA s’està traient de la màniga». Per això, els sindicats coincideixen a demanar que demà no s’aprovi la Llei de la Funció Pública. «La totalitat de l’oposició, a excepció de Bonet, ens ha confirmat que votaran en contra; per tant, el text no té suport ni a nivell polític ni social i, de fet, no aprovar-lo demostraria que el Govern té la intenció d’escoltar el poble», va posar de relleu la cara visible del SEP.

Els organitzadors fan una crida a acudir demà al Consell General durant la votació del text de la Funció Pública

L’USdA vol anar encara més enllà i reclama que les lleis aprovades tornin a posar-se sobre la taula en la propera legislatura. I el president del Sipaag, Lluís Anguita, va recordar que des del seu sindicat fins i tot estan estudiant acudir al Consell d’Europa. «No només per manifestar el nostre desacord amb les lleis laborals i dels funcionaris, sinó també per denunciar el que està succeint a Andorra». «Jo no sé si es volen apropar o allunyar d’Europa, però amb aquestes lleis penso que se n’estan allunyant bastant», va sentenciar Anguita. Tot i la dificultat d’aplegar un nombre significatiu de persones, des dels sindicats també fan una crida perquè la gent demà assisteixi com a públic a la votació transcendental al Consell General.