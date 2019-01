Hora d’atacar, però amb seny

Els pilots van passar ahir per pista, dunes i feix-feix passant per la gran duna Ica. En motos, KTM va dominar, Walkner va guanyar i Adrien Van Beveren va ser sisè per un parell de pèrdues, tot i que les dunes és la seva especialitat. Va ser un dia molt dur perquè feia més de 40 graus la majoria de l’etapa, van patir. Laia Sanz va ser 13a general tot i haver estat quatre mesos sense competir per malaltia.

En cotxes, Loeb va tornar a guanyar i Nani es manté segon a la general després de ser cinquè ahir. Va tenir només una enganxada. Despres, per la seva part, va tenir una enganxada forta encara que la seva feina era continuar ajudant al seu company Peterhansel.

Avui toca atacar a tots els de davant però amb molt de seny perquè amb un error innecessari et pot costar molts minuts. Seguim amb aquest Dakar molt dur, com dèiem, el que més abandonaments ha tingut de fa anys, així que està donant molt de si.