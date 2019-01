S'allarguen els problemes a Tràmits del Govern

La incidència a un servidor del sistema informàtic del Govern que es va produir durant el diumenge passat segueix sense estar resolta, cosa que afecta un gran nombre de tràmits que els ciutadans poden fer davant l'administració general. Segons han informat des de l'executiu, s'ha estat treballant tota la nit d'aquest dimarts a dimecres amb una mesura que es considera la més idònia per resoldre l'avaria amb totes les garanties. Però aquesta mesura, han afegit, és la més lenta d'implementar i, per tant, almenys durant la jornada d'aquest dimecres seguiran els problemes als diversos punts d'atenció al públic de l'administració.

La incidència afecta un servidor concret, que es va saturar per causes que es desconeixen, però que en cap cas té com a motiu cap atac o aspecte extern, han assegurat des del Govern. A banda dels tràmits que no pot realitzar la ciutadania, tant els que es fan a l'edifici administratiu, com els de la duana, els d'Immigració o els que es fan electrònicament per mitjà de la pàgina 'e-tràmits', també s'estan veient afectats els tràmits interns que duu a terme el personal públic. Fonts de l'executiu han garantit que tot i l'avaria no es perdrà informació dels usuaris.