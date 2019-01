Lleure 3D li treu la marca de ‘Casino de les Valls’ a Jocs SA

L'empresa Lleure 3D, una de les candidates a l'explotació del casino, ha presentat una petició al Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) on demana que es rebutgi la sol·licitud de llicència presentada per Jocs SA. En un comunicat, Lleure 3D explica que l'incompliment manifest per part de Jocs del plec de bases ha permès que Lleure 3D registri la marca ‘Casino de les Valls’ per Andorra. D'aquesta manera, Jocs no podrà obrir el seu casino de joc com a ‘Casino de les Valls’ com està legalment obligada segons la seva oferta a Prat de la Creu. Aquest fet, segons el mateix comunicat, s’afegeix a què Jocs tampoc està en mesura d’acreditar la disponibilitat sobre el terreny que pretén arrendar per bastir-hi un edifici on projecta instal·lar el casino.

Segons Lleure 3D, en la documentació presentada al CRAJ, Jocs SA aportava un certificat de reserva de nom comercial i un registre de la marca verbal ‘Casino de les Valls’ sota la classe 42, exclusivament per ‘Serveis a Internet’ (el qual no està vinculat amb l’activitat d’un casino que requereix el plec de bases de Jocs). Ara, Lleure 3D ha demanat i obtingut la marca ‘Casino de les Valls’, sota la classe 41. Això inclou, entre altres, els següents serveis: 'Serveis de casino', 'Jocs d’atzar' i 'Explotació de sales de joc'. El fet incapacita Jocs a adoptar un nom comercial similar o idèntic. Per tant, no podrà obrir un comerç dedicat a l’activitat d’explotació d’un casino, ni a cap altra similar, sota el nom comercial de ‘Casino de les Valls’, de manera que no pot legalment complir amb la seva oferta a Prat de la Creu, segons s'afegeix en el comunicat. I això, segons Lleure 3D, hauria de dur al CRAJ a denegar la demanda de llicència formulada per Jocs.

Lleure 3D ha comunicat a la Batllia que ha presentat una sol·licitud al CRAJ que posa en evidència, un cop més, el risc que suposa atorgar la llicència a Jocs SA. I ho fa amb temps suficient perquè el CRAJ pugui denegar la concessió. Per resumir la voluntat dels socis de Lleure 3D i del Groupe Barrière, l’advocat Benjamí Pujol ha dit que "nosaltres considerem que no ens hem de quedar de braços plegats esperant que es cometi un error que avui encara el CRAJ pot rectificar”. Pujol conclou que "reiterem la importància de comptar amb una adjudicació que compleixi amb la legalitat del nostre país i ofereixi a Andorra la millor opció possible".