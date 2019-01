La capital enderroca l’antic forn i ampliarà l’aparcament d’Encorcers

El Comú d’Andorra la Vella ha decidit enderrocar l’antic forn crematori i d’aquesta manera ampliar l’aparcament d’Encorcers. La corporació va fer públic ahir un edicte al BOPA per a la contractació urgent dels treballs d’enderroc i adequació del terreny. Segons va explicar el conseller de Serveis Públics i Circulació, Miquel Canturri, l’actuació s’ha de fer d’urgència perquè les parets de l’antic equipament «estan en molt mal estat i hi ha perill que puguin caure i fer mal a algú». El forn crematori que ara ja està en desús està situat a la part superior de l’actual aparcament.



Veient la situació, majoria i minoria van decidir tirar endavant l’actuació i d’aquesta manera alliberar el terreny (que és de propietat comunal) d’un edifici «que no es fa servir per a res».



Canturri va indicar que s’ha previst una inversió de 150.000 euros per a la realització de tots els treballs que finalment han de permetre ampliar les places d’aparcament al pàrquing d’Encorcers. Es preveu que l’equipament, de zona verda, pugui arribar a guanyar espai per entre 20 i 25 vehicles més. «Vam optar per ampliar el pàrquing perquè és una de les demandes dels veïns de la zona, ja que és un espai molt mancat d’aparcament», va exposar.



Segons l’edicte publicat al BOPA, les persones interessades poden presentar les seves ofertes per dur a terme les obres fins a les 15 hores del dia 30 de gener. L’obertura dels plecs de bases es farà l’endemà mateix a les 11 hores.

L’aparcament d’Encorcers, situat en un espai que abans ocupava la deixalleria, va obrir al públic l’abril del 2015 i disposa d’un centenar de places que donen servei, especialment, als treballadors i clients dels tallers i empreses que s’acumulen a la part inicial de la carretera de la Comella.



La corporació, llavors liderada per Jordi Minguillón, va adequar aquest pàrquing en terrenys comunal i així es va poder estalviar el lloguer de l’antic aparcament.