Canillo reclama 26.400 euros a l’excap del servei de circulació

El forat que hauria ocasionat l’excap de circulació de Canillo amb els diners que s’apropiava de les multes s’eleva a 26.411 euros. Aquesta és la xifra que la corporació ha fet constar en la reclamació econòmica que va presentar el passat dia 10 a la Batllia segons han confirmat fonts coneixedores del cas a EL PERIÒDIC. Des que la corporació va detectar el presumpte frau, ha estat revisant i recopilant documentació de tot el període en el qual l’home va exercir el càrrec per poder fer la reclamació a la Batllia i així intentar recuperar els diners, després d’haver-se constituït com a actor civil de la causa.



Les mateixes fonts van detallar que segons els càlculs fets fins ara i que han servit per presentar l’escrit a la Batllia, des que l’home va començar a ocupar el càrrec el 2016 i durant tot el 2017 s’hauria quedat 12.824 euros, mentre que la quantitat del 2018 seria de 13.587 euros.



Segons es va poder determinar, l’agent condemnat es quedava, principalment, els diners de les multes que li pagaven en efectiu persones de fora del país a qui s’havia posat un parany al vehicle. Posteriorment, deixava la sanció com a pendent de pagament. Amb tot, gràcies al programa informàtic que recentment ha incorporat la corporació va ser més fàcil detectar les anomalies i els va permetre obrir una investigació interna que després de 15 dies va permetre esbrinar la situació.

Acomiadat

La junta de govern del Comú de Canillo va decidir acomiadar el cap del servei de circulació després que fos condemnat per apropiar-se diners del cobrament de les multes. Després de detenir-lo, arran d’una denúncia interposada per la mateixa corporació, se li va fer una ordenança penal. En aquest sentit va ser condemnat a una inhabilitació de quatre anys per exercir de funcionari i a més, se li va imposar una multa de 4.000 euros. Davant d’aquesta situació i complint amb les sancions previstes a la llei de la Funció Pública es va procedir a acomiadar-lo. Igualment es vol mirar de minimitzar els pagaments en efectiu per evitar situacions similars.

Reclamació de 111.500 euros a deutors

El Butlletí Oficial del Principat (BOPA) va fer públic ahir un edicte per notificar el deute derivat dels impagaments dels impostos de foc i lloc i de les taxes del servei d’higiene pública i la del servei d’enllumenat públic corresponents a l’any 2016. En la llista s’inclouen 985 rebuts de particulars i empreses que no han complert amb les seves obligacions tributàries i l’import total ascendeix a 111.557,09 euros. Des d’avui comença el període de constrenyiment que és d’un mes i si no es fa el pagament en aquest termini, s’aplica un recàrrec del 20%.Si en tots els casos s’arribés a aplicar el recàrrec, la quantitat que hauria d’ingressar la corporació s’elevaria fins als 133.868,48 euros. Un cop transcorregut un mes, si no es fa efectiu el pagament, el comú iniciarà els tràmits per al període d’execució.