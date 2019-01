Unes 700 persones participen a la concentració contra la Llei de la Funció Pública

Cal celebrar que la majoria hi participin per voluntat pròpia

Espelmes i llums dels mòbils en el minut de silenci per concloure la concentració. #16G #sindicats #Andorra #funciópública #llei @sepandorra pic.twitter.com/eeqNuWVeAA

Unes 700 persones s’han reunit aquesta tarda per participar a la concentració contra la reforma de la Llei de la Funció Pública, que s’ha portat a terme a l’espai on s’havia de construir ‘The Cloud’. En els parlaments els representants dels sindicats han mostrat el seu rebuig a la modificació en el que consideren una reducció a la democràcia i la reducció dels drets de la ciutadania. Els sindicats anuncien que es poden realitzar noves mobilitzacions.

Per El Periòdic

