Andorra es torna a convertir en referent de l’esquí de muntanya

Un any més, Andorra tornarà a ser la capital mundial de l’esquí de muntanya amb una prova referent, la Font Blanca 2019, una competició marcada en vermell en els calendaris de l’elit d’aquest esport i, els pròxims 26 i 27 de gener, tots els ulls estaran posats a les muntanyes del Principat. Aquest any, la Font Blanca és la segona prova del calendari de la Copa del Món i el primer dia se celebrarà la cursa individual a Arcalís, que, com a novetat, només serà puntuable per la Copa del Món. L’endemà serà el torn de la vertical, a Arinsal, i sí que puntuarà per a la Copa d’Andorra.

Serà una prova que acollirà a més d’un centenar d’esquiadors i que comptarà amb 120 voluntaris. En aquest sentit, Jaume Esteve, president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va revelar que la competició està assegurada almenys fins a l’any 2020, per contracte amb la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF) i va parlar del seu futur perquè aquest dependrà del nou context polític que hi hagi al Principat, ja que aquest any se celebren eleccions. Així mateix, Esteve va mostrar la voluntat de celebrar els Campionats d’Europa d’Esquí de Muntanya l’any 2020 i va recordar en aquell any també se celebren els Jocs Olímpics de la Joventut a Lausana, on, per primera vegada, aquest esport serà reconegut com a olímpic.

Per altra banda va voler fer un incís en el fet que és «una prova innovadora» i que «busquem l’excel·lència en aspectes tècnics». Així mateix, aquest any hi haurà una retransmissió en streaming «per donar sortida internacional al nostre país». A més a més, aposten per «la sostenibilitat, neutralitzant totes les emissions de CO2 i practicant una política de residus zero» i per «la solidaritat», ja que la competició col·laborarà amb la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia.

En aquest context, l’organització torna a posicionar-se en la lluita contra el dopatge i aquest any presentarà la campanya Don’t gamble with your health, és a dir, «no juguis amb la teva salut». Per tant, l’organització divulgarà informació als corredors per tal que juguin net i l’Agència Andorrana Antidopatge informarà sobre els riscos que comporta la presa de complements nutricionals i oferirà feines als atletes per fer la bona tria en cas de voler-ne prendre, a més de dur a terme els controls de dopatge durant la competició.

Per la seva part, Jordi Serrancanta, conseller de Turisme, Esports i Dinamització d’Ordino va assegurar que «és una prova que s’està consolidant» i «molt emblemàtica per Ordino, sobretot aquest any, que tenim el telecabina de Tristaina», un fet que permetrà al públic gaudir molt millor de l’experiència.

Sergi Balielles, conseller de Turisme, Comerç i Dinamització de la Massana, va recordar que és «una prova de futur» i que «aportem tots els mitjans perquè aquesta competició sigui un èxit».

Finalment, pel que fa a la representació andorrana, Carlo Ferrari, director tècnic de la FAM, va assegurar que «hi participarà la totalitat dels esquiadors de la federació, sempre que no hi hagi cap imprevist» però que s’ha de tenir en compte «que hi ha un calendari molt ple».

Canvis en el recorregut

Aquest any s’han aprovat canvis en el recorregut de la cursa individual per adaptar-lo a la situació actual i el nou itinerari constarà de tres ascensions i tres descensos, amb un desnivell total de 1.655 metres per al sènior masculí.

Aquest manté totes les característiques tècniques tant a les pujades com a les baixades i un nivell de seguretat òptim. La sortida estarà ubicada als Planells, a 2.060 metres, i des d’allà s’iniciarà la primesa ascensió passant per la Coma d’Arcalís fins al cap de l’estació. El primer descens serà de tornada pràcticament fins a la sortida i la segona pujada s’encararà pel fora pista de la negra de la Portella. El segon descens serà gairebé com el primer i finalment, la darrera ascensió serà pel Gran Canal i arribarà fins a la Collada d’Arcalís, a 2.715 metres d’altura, on es farà el darrer descens fins a meta.