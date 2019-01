L’FC Andorra podria jugar la Copa del Rei tot i no pujar

L’FC Andorra de Gerard Piqué té moltes opcions de jugar la Copa del Rei la temporada que ve, inclòs si no assoleix l’anhelat ascens a la Tercera Divisió espanyola. Aquest fet es deu a les declaracions que va fer aquest dimarts el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, a la Cadena Ser on va reconèixer que «s’estan fent canvis a la Copa» i que per tant, de cara a la pròxima temporada hi ha la voluntat de fer entrar alguns equips de preferent, si aquestes modificacions s’aproven. Per tant, «els quatre, cinc o sis» primers equips de Primera Catalana que no hagin aconseguit l’ascens a la categoria superior, podrien disputar la competició amb l’objectiu de fer «una copa de tots, on també puguin estar els més humils».

Pel que fa a aquesta competició, també va revelar que és molt possible que els duels «siguin a partit únic», però que «encara s’ha de decidir». «S’ha de vendre pels tres pròxims anys, ara podem fer canvis», afegia. Per altra banda, també podríem veure l’FC Andorra jugant alguns partits amb el VAR, ja que s’està estudiant per aquesta competició, encara que Rubiales va reconèixer que «hi ha certs camps on no es donen les especificacions tècniques per aplicar-lo».

Gelabert, sorpresa

Per altra banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va explicar ahir que la compra de l’FC Andorra per part del central blaugrana «és un tema que ens ha sorprès» i que «quan es va pensar a obrir el mercat a entitats estrangeres mai haguéssim pensat que li interessaria».

A més, Gelabert va destacar el seu compromís: «Va venir a fer una visita de cortesia i va dir que era un projecta que li interessava i que li feia molta il·lusió». «La Llei de l’Esport encara no està en vigor, haurem d’esperar a final de mes», concloïa.