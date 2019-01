Penúltima jornada de males notícies

Va ser una etapa amb molt fora pista, amb més d’una duna. Va ser curiós perquè sortien en línia, de deu en deu en motos, i, en cotxes, de cine en cinc.

Vam tenir una molt mala notícia perquè Adrien Van Beveren va trencar el motor. El van voler empènyer en cable i va arribar tres hores després. Laia Sanz és 11a de la general i podria arribar al top 10. Price va primer i el de KTM podrà tenir controlat al seu principal rival, Quintanilla, que surt primer.

En cotxes, males notícies també: Peterhansel va quedar fora perquè va patir un sotrac molt fort, el resident David Casterà es va fer mal a l’esquena i va ser evacuat. Nani segueix segon, a cinquanta minuts i Loeb va perdre totes les opcions, ja que està a dues hores.

Falten 112 quilòmetres d’especial, està quasi tot decidit però en el Dakar mai es pot dir que ja està perquè poden passar mil coses. Fins que no travessen la meta no sabrem com acabarà.