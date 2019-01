El quart entra a debat

«És necessari que els quarts continuïn existint en ple segle XXI?» Amb aquesta pregunta l’impulsor de la reunió d’ahir a la nit a Ordino, Lluís Babi, obria el debat, assegurant, al mateix temps, que des del seu punt de vista són unes institucions que tan sols haurien de quedar als llibres d’història.



Però ahir, a la sala de reunions del Centre Esportiu, s’hi anava a parlar, a debatre. I no va tardar gaire a sentir-se la primera veu del públic. «Jo havia format part del quart de la Cortinada i em sabria greu que la institució es perdés, però d’altra banda sé que no poden fer res perquè no tenen ingressos, per tant, la gestió hauria de ser del comú», exposava qui va ser consellera comunal, Berna Coma. Una opinió molt compartida per la trentena d’assistents (hi van faltar els cònsols, però s’hi van veure perfils polítics com el de l’excònsol menor, Consol Naudí; les conselleres de la minoria comunal Sandra Tudó i Eva Choy; la consellera general Judith Pallarés, la presidenta del comitè parroquial liberal, Isabel Orobitg; la consellera general Sílvia Bonet o l’integrant del PS, Víctor Iriarte), si bé, tant Babi, com algun altre membre del públic insistien que no té cap sentit mantenir una figura administrativa «que no té res a fer». «El quart només serveix per tocar els nassos a qui governa», exposava un dels més crítics.



Al final, el què va quedar clar, és que la majoria es resisteix a liquidar del tot la institució. I per sobre de tot, del que no hi va haver dubte, és que cal trobar una sortida per a l’antic hotel Casamanya. De fet el comú i el quart tenen un conveni de cessió de béns signat que ha generat el rebuig d’una part dels membres del quart, però en la reunió es va defensar que es tirés endavant. I és més, fins i tot es va proposar que el Casamanya aculli el museu nacional o es trobi la manera que s’inclogui una explicació sobre què són els quarts i així donar-los un reconeixement.



Finalment es va acordar signar la carta feta per la plataforma ciutadana, però suavitzant la pregunta. Va passar de «ha de continuar existint el quart d’Ordino?», a «quin ha de ser el futur del quart?». D’aquesta manera la reflexió és més oberta. Ara es donarà marge al quart perquè convoqui una reunió i si no es traslladarà la pregunta al comú.