Continuen els problemes per ingressar pacients a l’hospital

El cap d’Urgències en funcions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Marcos Gutiérrez, va reconèixer ahir que continuen «els problemes per ingressar» pacients d’Urgències a planta. Aquest dilluns, diversos pacients van denunciar una saturació del servei i des del SAAS es va reconèixer que el col·lapse va ser «propi de l’hivern», ja que s’acumulen malalts de grip i amb problemes respiratoris amb lesionats procedents de les pistes d’esquí. Per aquest motiu, és durant els caps de setmana quan hi ha més moviment de pacients per tot l’hospital i de cara a aquest divendres es preveuen un gran nombre d’altes per tenir més disponibilitat de llits. A més, Gutiérrez va explicar que des de la seva àrea s’ha demanat a la direcció del centre que s’habilitin més llits a planta per tal d’anar buidant la zona d’Urgències i poder ingressar i atendre amb més rapidesa tots els pacients que arribin, sigui quina sigui la seva patologia.

Febrer, el pitjor mes

Malgrat que avui la situació ja no és tan complexa com ho va ser dilluns, Gutiérrez va admetre que al llarg de tot l’hivern es podrien repetir en diverses ocasions els mateixos problemes que hi ha hagut aquesta setmana. «L’hivern és temporada alta i, per tant, l’afluència també és molt alta. És una problemàtica habitual en aquesta època de l’any», va dir, tot i assegurar que els professionals sanitaris no estan preocupats. «A Urgències mai se sap, però jugant amb els números habituals podem calcular el flux de pacients i les dificultats del dia a dia. L’hivern suposa una sobrecàrrega de feina. Res més», va etzibar el metge. Així i tot, Gutiérrez va pronosticar que els pics més alts s’acostumen a produir durant el mes de febrer, quan s’arriba a atendre fins a 200 pacients diaris (el nombre habitual és de poc més de 100).



No falta personal

Des del SAAS també es va rebutjar la possibilitat que les demores fossin provocades per una falta de personal, com sí que va succeïr l’any passat. Segons el cap, l’ocupació actual de l’hospital és «molt alta», però els recursos humans disponibles són els adequats, ja que el conflicte va més enllà del servei d’Urgències. El que ha passat aquesta setmana, va informar Gutiérrez, és que entre dissabte i diumenge va augmentar el volum d’ingressos, però les consegüents altes no es van materialitzar fins dilluns, el què va provocar que els pacients que requerien ser hospitalitzats haguessin d’esperar diverses hores per accedir a un llit buit a planta.