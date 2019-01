Subvenció de 100.000 euros per impulsar la idústria del cinema

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, va anunciar ahir una subvenció especial per a la indústria cinematogràfica de 100.000 euros, amb l’objectiu d’impulsar aquesta indústria i després de constatar que «en els darrers anys s’han incrementat les sol·licituds cinematogràfiques molt i no podíem donar-hi resposta» perquè es tracta de produccions que acostumen a ser bastant costoses, va explicar Gelabert.

La particularitat d’aquesta subvenció rau en el fet que s’entregarà íntegrament a un únic projecte, és a dir, que el 23% del pressupost d’ajudes culturals del 2019 tindrà un únic destinatari i serà del món del cinema. Gelabert també va justificar aquesta aposta forta perquè «al país hi ha cada vegada més productors, més actrius i més gent del món del cinema».

Fins ara, les subvencions per a cinema s’atorgaven des del pessic d’ajudes genèriques del ministeri per a projectes culturals. «Álvaro Rodríguez es va emportar la subvenció de cinema més alta l’any passat, amb 15.000 euros», va explicar la ministra després de ser preguntada pel total destinat al setè art durant l’any passat, una xifra que no va poder concretar però que amb aquest exemple va demostrar que va ser notablement inferior als 100.000 euros.

Olga Gelabert: «En els darrers anys s’han incrementat les sol·licituds cinematogràfiques molt i no podiem donar-hi resposta»

La titular de Cultura va assegurar que encara no s’han tancat els criteris que definiran el plec de bases, així que no se sap quin grau d’andorranitat haurà de demostrar el projecte, no obstant, «ja hem mantingut diverses reunions amb representants del sector», va indicar.

Encara en línia amb l’aposta pel cinema, el Festival Ull Nu rep una «ajuda específica» directa de 36.000 euros mitjançant conveni, així que ja no caldrà que la mostra de cinema emergent sol·liciti una subvenció genèrica com fins ara.

Gairebé mig milió

Les subvencions per a projectes culturals tenen un pressupost total enguany de 439.000 euros, un 33% més que l’any passat. Després de l’aposta pel cinema, el següent pessic més important d’aquest se l’emporten els Petits Cantors, amb el 15% del pressupost. A banda, hi ha els 150.000 euros per a subvencions generals que es mantenen estables respecte els de l’any passat i d’altres ajudes específiques, a banda de la de l’Ull Nu: 17.000 euros per al Festival SaxFest i 18.000 euros per a la Societat Andorrana de Ciències. La convocatòria de les subvencions generals es publicarà «en els pròxims dies» al BOPA, segons la informació proporcionada pel Govern.

Impuls a la creació i la difusió de la literatura feta a Andorra

La titular de cultura va anunciar també la creació d’una nova beca dotada de 7.500 euros adreçada als escriptors andorrans o residents, que els permeti reduir la seva jornada laboral per dedicar més hores a l’escriptura. Gelabert va explicar que el plec de bases ja està enllestit i que és pràcticament un «copia enganxa» d’una iniciativa del cantó suís de Vaud. Per participar-hi, cal haver publicat una obra, preferentment en una editorial andorrana, i acceptar el compromís de presentar una obra inèdita i nova sorgida després d’un any de feina, aproximadament. «En el plec de bases es concretarà la dedicació setmanal estimada que es persegueix», va concretar Gelabert. La ministra va explicar que aquesta beca ha sorgit arran del parangó amb la seva altra cartera, la d’Esports i la reflexió sobre el fet que als professionals de l’esport sí que se’ls atorgava ajudes per poder reduir la jornada laboral i entrenar i, als escriptors, que «sovint tenen una altra feina, que és la que els sustenta, no».

L’impuls literari anunciat per Gelabert té l’altre focus destacat en la traducció d’obres literàries andorranes, després del creixement de les fires literàries internacionals en els últims anys. Es tracta «d’una nova partida» dedicada a la difusió internacional.

A banda, dins dels 150.000 euros de subvencions generals, «s’ha fet un treball de divulgació amb escriptors i llibreters del país» perquè hi participin més.