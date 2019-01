El Govern afirma que el sistema de tràmits es restablirà avui

Els serveis de Tràmits de l’Administració, els d’Immigració i els de la Duana que, arran d’una avaria informàtica d’origen desconegut, es mantenen bloquejats des de diumenge passat tornaran a estar operatius «amb absoluta normalitat» a partir d’avui dijous, segons va assegurar ahir el portaveu del Govern i ministre de Finances, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Cinca va adduir la seva «falta de coneixements tècnics» per explicar els motius d’una avaria que ha focalitzat el gruix de les seves incidències en els serveis de Tràmits de l’Administració i d’Immigració. El Govern no ha estat capaç de quantificar la xifra total d’afectats però ha reconegut que l’abast d’aquest contratemps ha inhabilitat íntegrament els tràmits de l’Administració i d’Immigració. Tanmateix des dels diferents serveis d’atenció al ciutadà sí que s’ha pogut fer la recepció de documentació, per tal de gestionar amb posterioritat el tràmit sense afectar l’usuari.

La caiguda del servidor també ha repercutit de manera parcial en la Duana, concretament en les declaracions d’exportació simplificada i en les declaracions a l’Agència Tributària a través del canal online. Respecte a les declaracions d’exportació simplificada, «bàsicament comerç online», Cinca va detallar que prop de 225 operacions –que representen al voltant del 3% de declaracions– han resultat afectades durant el transcurs dels tres dies d’avaria.

«L’avaria ha estat localitzada i preveiem que el servei es pugui reprendre amb absoluta normalitat aquest dijous»



L’equip de l’Àrea d’operacions del Departament de Sistemes d’Informació, conjuntament amb el suport de dues empreses externes, ha estat treballant ininterrompudament des que es va detectar la incidència per tal de resoldre-la. En un primer moment es va intentar recuperar el servidor afectat, però un cop descartada aquesta opció per la seva impossibilitat, els tècnics han optat per construir-ne un de nou que tindrà el mateix funcionament i en el qual, segons Cinca va garantir, «no es produirà cap pèrdua d’informació».

Com a contrapartida per a les molèsties ocasionades, El ministre va anunciar algunes mesures per compensar aquells usuaris que hagin de desplaçar-se dues vegades per fer el mateix tràmit per culpa de la caiguda del servidor. Així doncs, durant el dia d’avui i el de demà s’oferirà la gratuïtat d’aquells tràmits que suposin un cost de fins a 50 euros. Per aquells serveis que requereixin d’una major despesa es descomptarà aquest import del preu total que s’hauria d’abonar. A més, en previsió de la major afluència d’usuaris, el Govern ampliarà l’horari d’atenció al públic en les oficines del Servei de Tràmits i d’Immigració: dijous estarà obert fins a les 18 hores i divendres s’allargarà fins a les 16.30.