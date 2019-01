Aprovada la reforma de la Llei de la Funció Pública

Aquest migdia s'ha aprovat al Consell General la reforma de la Llei de la Funció Pública. Després d'un ampli debat entre els grups parlamentaris i el Govern, la normativa ha quedat validada amb 15 vots a favor i 13 en contra.



A la sessió hi ha hagut assistència de representació sindical. A l'exterior de l'edifici no s'ha produït cap concentració que donés continuïtat a la que es va realitzar ahir a Andorra la Vella a l'espai on s'havia de construir The Cloud, i que va reunir a més de 700 persones.