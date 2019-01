Solucionats els problemes informàtics a Tràmits i Immigració

Els problemes informàtics que des de dilluns han impedit efectuar gestions al Servei de Tràmits i Immigració, i part de les que fa el departament de Duana, s'han solucionat aquest dijous a primera hora del matí, segons ha anunciat el Govern en un comunicat.

Els afectats per l’avaria i que hagin entrat la documentació escaient igualment o aquells que la tramitin aquest dijous o divendres es veuran beneficiats amb la gratuïtat d’aquests tràmits fins a 50 euros o amb un descompte per aquesta mateixa quantitat si la tramitació és molt més costosa. Els horaris d’atenció al públic d’aquests dos dies finals de setmana s’ampliaran i el dijous serà fins a les 18 hores i el divendres fins a les 16.30. Aquestes són les mesures que ha decidit l’executiu arran d’aquesta incidència informàtica.

Tal com ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Jordi Cinca, l’avaria s’ha produït en un servidor que dona servei a Tràmits que, si bé no ha estat l’únic departament afectat de l’administració, sí que ha estat el que s’ha vist més perjudicat. Aquesta avaria, segons Cinca, ha estat “localitzada i analitzada” i s’ha optat per reconstruir aquest servidor.