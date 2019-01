Les escudelles de Sant Antoni segueixen sent un èxit

La plaça Guillemó d'Andorra la Vella ha tornat a ser, aquest dijous al migdia, l'epicentre de la celebració del 50è aniversari de l'escudella de Sant Antoni. Tot i això, i mitja hora abans de donar inici oficial a l'esdeveniment, ha tingut lloc un acte d'homenatge als exescudellaires i autoritats que han participat de la tradició durant aquests anys i s'han beneït les escudelles. S'han preparat un total de 4.500 racions, que s'han acompanyat amb 100 quilos de pa moreno, fins a 140 litres de vi negre i 160 tortells de Sant Antoni per donar de dinar a un gran nombre de persones que han estat fent cua des d'abans de la una del migdia.

Els preparatius, però, han començat ben aviat. Fins a set membres de la Confraria d'Escudellaires s'han posat a treballar per deixar-ho tot a punt a les cinc de la matinada. Tal com ha confirmat un dels membres, Teo Armengol, "venim aviat perquè s'ha de fer el foc, repassar i netejar les fogaines i l'aigua ja ha de començar a bullir a les set del matí". En aquesta edició s'han instal·lat deu fogaines, de les quals vuit han estat utilitzades per l'escudella i les dues restants han servit per posar-hi el brou i coure-hi les mandonguilles.

Tot i que la tradició va començar el 1970, Armengol ha argumentat que els ingredients i la manera de cuinar l'escudella és exactament la mateixa que en els seus inicis, tot i que l'únic element que ha variat són les quantitats per atendre el volum de persones que s'hi han apropat. A més, s'ha dissenyat un plat commemoratiu de la festa amb motiu dels 50 anys de l'escudella que els assistents han pogut adquirir per un preu de 7 euros.

Aquesta tradició, tal com ha confirmat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, està "molt consolidada" i compta amb una perdurabilitat en el temps de "molts anys", ja que el comú "continuarà recolzant aquests escudellaires que ho fan amb molt sentiment i amb moltes ganes". Per tant, Marsol ha finalitzat expressant que ja espera la celebració de la 51a edició.

A Escaldes-Engordany els escudellaires han començat a les sis del matí a encendre les olles i cuinar les 2.000 racions previstes per aquest dijous. Prop de 350 quilograms de verdura i 200 quilograms de carn que s'han repartit aquest migdia a la gent que s'ha aplegat i que ha format una cua que travessava la plaça. Com cada 17 de gener, Escaldes-Engordany ha celebrat l'escudella de Sant Antoni a la plaça dels Dos Valires, un esdeveniment marcat al calendari de la parròquia des de fa 36 anys i que és una de les tradicions més seguides.

La iniciativa va sorgir de la mà d'un grup de veïns de l'avinguda Fiter Rossell, que més tard van formar l'associació Pont dels Escalls. Són ells els que han vetllat perquè any rere any es mantingui la tradició. Un esdeveniment que la cònsol major de la parròquia, Trini Marín, creu que "fa caliu i dona oxigen a la parròquia", i per això agraeix als veïns la feina feta en la que "per mi serà l'última escudella com a cònsol".

Com és tradicional, l’organització ha venut a un preu de 10 euros un plat de fang commemoratiu. “Jo ja l’he comprat, els tinc tots”, ha comentat Marín, que creu que és un objecte “maco per la col·lecció i per la història”. Enguany s’ha il·lustrat el plat amb la casa de la farmàcia Guerrero que, com ha comentat el president de l’associació, Joan Anton Garcia, és “una imatge tradicional de la parròquia”.